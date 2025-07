حصيلة الضحايا ترتفع.. أمطار كوريا الجنوبية تُغرق البلاد في الكارثة - فيديو

الوكيل الإخباري- لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقد 8 آخرون، نتيجة أمطار غزيرة وانهيارات أرضية ضربت كوريا الجنوبية خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" اليوم الأحد.

وسُجلت حالات الوفاة في كل من "أوسان" (1)، و"سوسان" (2)، و"سانتشونغ" (6)، بينما تم الإبلاغ عن مفقودين في "غوانغجو" (2) و"سانتشونغ" (6). وتم إنقاذ 58 شخصاً حتى الآن، مع مخاوف من ارتفاع الأعداد مع استمرار عمليات البحث.



كما تسببت الأمطار في إجلاء نحو 12,921 شخصاً من 86 مدينة وبلدة ضمن 14 إقليماً ومقاطعة. وفي استجابة حكومية عاجلة، شُكّل فريق مشترك بين الوكالات لدعم جهود التعافي.





