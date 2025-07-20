حصيلة الضحايا ترتفع.. أمطار كوريا الجنوبية تُغرق البلاد في الكارثة - فيديو

وسُجلت حالات الوفاة في كل من "أوسان" (1)، و"سوسان" (2)، و"سانتشونغ" (6)، بينما تم الإبلاغ عن مفقودين في "غوانغجو" (2) و"سانتشونغ" (6). وتم إنقاذ 58 شخصاً حتى الآن، مع مخاوف من ارتفاع الأعداد مع استمرار عمليات البحث.
كما تسببت الأمطار في إجلاء نحو 12,921 شخصاً من 86 مدينة وبلدة ضمن 14 إقليماً ومقاطعة. وفي استجابة حكومية عاجلة، شُكّل فريق مشترك بين الوكالات لدعم جهود التعافي.
South Korea is drowning under a relentless storm - 3 straight days of rain, collapsing roads, and no safe ground.
At least 4 are dead, including drivers crushed by falling walls and people swallowed by rising floodwater.
Gwangju… https://t.co/OjI0cmA3MI pic.twitter.com/xsBJ05IIOe
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