حظر احتضان الكوالا في جميع الولايات الأسترالية

ولسنوات عدة كانت محمية «لون باين كوالا» بولاية كوينزلاند هي المكان الأبرز لتحقيق لقاءات قريبة مع الكوالا آكلة أوراق أشجار الأوكالبتوس.
وفي هذا الموقع احتضن الكوالا عدد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك فعلت نجمة غناء البوب تايلور سويفت.
وتشير النشرة الصحفية للمحمية إلى تزايد الطلبات «بتنظيم تجارب أكثر كثافة وتثقيفاً»، تتجاوز مجرد احتضان الكوالا.
وتقول النشرة إنه بدلاً من مجرد التقاط الصور مع هذه الحيوانات، يريد كثير من الأشخاص تمضية مزيد من الوقت معها ومع القائمين بالعناية بها. ويرى بعض الأستراليين أن هذا التغيير مخيب للآمال للغاية.
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