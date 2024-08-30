 
الجمعة 2024-08-30 04:39 م
 

 

"دمار شامل".. سلاح أخطر من النووي

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 30-08-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري- يشير ميخائيل كوفالتشوك رئيس معهد كورتشاتوف إلى أنه في السابق كانت القنبلة تعتبر سلاحا مدمرا، أما الآن فيوجد سلاح أشد خطورة.

ويقول: " الآن السلاح المدمر هو السلاح البيولوجي. ماذا يعني السلاح البيولوجي؟ يعتمد هذا السلاح في الأساس على تصميم وإنتاج فيروس له خصائص محددة، ومبدئيا يمكن بطريقة ما أن يؤثر على عرق بشري معين- يؤثر بشكل انتقائي، أي هو سلاح دمار شامل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل هذا الفيروس وراثيا، ما يعني أن سيكون تأثيره أكبر وأوسع".

اضافة اعلان


ووفقا له، كان الاتحاد السوفيتي قد صمم نظاما فريدا للحماية من الأسلحة البيولوجية. كان هذا النظام يتضمن مراقبة صحية ووبائية بنشر عشرات بل مئات المحطات في كل منطقة من الاتحاد السوفيتي.


ولكن عندما دخل الأمريكيون إلى أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا وكازاخستان وغيرها، أخذوا محتويات جميع المختبرات التي كانت موجودة على أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة وأخرجوها على اعتبار أنها خارج الحدود الإقليمية لروسيا تحت رعاية وزارة الدفاع. ولكن لماذا؟ لأنها كانت تحتوي على الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض لهذه المناطق. وهذا ينطبق على الآفات الزراعية والأمراض البشرية. وهذه في كل العالم مناطق مغلقة- أسلحة بيولوجية.


ويشير العالم إلى ضرورة تطوير علم الوراثة بعمق، وإعادة بناء الأمن البيولوجي، لكي نتمكن من التعرف على أي تهديد بصورة فورية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1330 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

علم الاتحاد الأوروربي

أسواق ومال التضخم في منطقة اليورو يتباطأ لأدنى مستوى منذ منتصف 2021

جانب من عمليات تبادل الأسرى السابقة

فلسطين تطورات جديدة بشأن التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة

الدكتور البلعاوي مع الجائزة

أخبار محلية الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

الحقيبة النووية الروسية

عربي ودولي كيف تعمل الحقيبة النووية الروسية ومثيلتها الأمريكية؟ ومن يضغط على زرها؟

مزارعون في حقل

أخبار محلية عجلون: مزارعون يطالبون بتحسين الزراعات المحلية تماشيا مع التغيرات المناخية

الجنيه

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 


الأكثر مشاهدة