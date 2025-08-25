ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو

لكن السلطات الأمنية أكدت لاحقًا عدم وجود أي دليل على إطلاق نار أو وقوع إصابات، فيما أظهرت صور متداولة أن المشتبه به كان يحمل مظلة، وليس سلاحًا كما أُشيع.
وأوضحت الجامعة أن الحادث يأتي في سياق بلاغات كاذبة مشابهة طالت جامعات أخرى في الأيام الأخيرة، وما زال التحقيق مستمرًا.
...but it was an umbrella.
Guy was just strolling around campus with an umbrella.
NO evidence there was even a threat.
The hoaxes need to stop. pic.twitter.com/xKrV3ue3IH
