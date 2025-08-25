ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت جامعة ساوث كارولينا في مدينة كولومبيا حالة من الذعر، عقب تداول أنباء عن وجود مسلح يطلق النار قرب مكتبة الجامعة. وانتشرت حالة من الفوضى بين الطلبة، وسط تحذيرات بالبقاء في أماكنهم.

اضافة اعلان



لكن السلطات الأمنية أكدت لاحقًا عدم وجود أي دليل على إطلاق نار أو وقوع إصابات، فيما أظهرت صور متداولة أن المشتبه به كان يحمل مظلة، وليس سلاحًا كما أُشيع.



وأوضحت الجامعة أن الحادث يأتي في سياق بلاغات كاذبة مشابهة طالت جامعات أخرى في الأيام الأخيرة، وما زال التحقيق مستمرًا.

Columbia: Major police response at the University of South Carolina in Columbia, following reports of an active shooter at the Thomas Cooper Library. pic.twitter.com/ZhbIbIkEs7 August 25, 2025



...but it was an umbrella.

Guy was just strolling around campus with an umbrella.

NO evidence there was even a threat.

The hoaxes need to stop. 🚨 UPDATE: Image has just been released of the guy many accused of being the SH00TER at University of South Carolina Columbia tonight......but it was an umbrella.Guy was just strolling around campus with an umbrella.NO evidence there was even a threat.The hoaxes need to stop. pic.twitter.com/xKrV3ue3IH August 25, 2025