الإثنين 2025-08-25 11:03 ص
 

ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو

تعبيرية
 
الإثنين، 25-08-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت جامعة ساوث كارولينا في مدينة كولومبيا حالة من الذعر، عقب تداول أنباء عن وجود مسلح يطلق النار قرب مكتبة الجامعة. وانتشرت حالة من الفوضى بين الطلبة، وسط تحذيرات بالبقاء في أماكنهم.

لكن السلطات الأمنية أكدت لاحقًا عدم وجود أي دليل على إطلاق نار أو وقوع إصابات، فيما أظهرت صور متداولة أن المشتبه به كان يحمل مظلة، وليس سلاحًا كما أُشيع.


وأوضحت الجامعة أن الحادث يأتي في سياق بلاغات كاذبة مشابهة طالت جامعات أخرى في الأيام الأخيرة، وما زال التحقيق مستمرًا.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
