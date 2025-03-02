ساعات الصيام في رمضان 2025: من الأطول إلى الأقصر حول العالم

الوكيل الإخباري- تختلف ساعات الصيام من بلد إلى آخر خلال شهر رمضان 2025، وذلك بناءً على الموقع الجغرافي لكل دولة. فكلما اقتربت الدولة من خط الاستواء، كانت ساعات النهار أقصر، بينما في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تزداد ساعات الصيام.

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الدول الأسكندنافية (السويد، النرويج، فنلندا، الدنمارك) بالإضافة إلى آيسلندا و غرينلاند، تسجل أطول ساعات صيام في العالم، حيث تتراوح بين 19 و21 ساعة يوميًا.



في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تتراوح ساعات الصيام بين 11 و13 ساعة، مثلما يحدث في البرازيل و زيمبابوي، بينما تسجل تشيلي أقصر فترات الصيام في العالم بحوالي 11 ساعة.



في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب)، تتراوح ساعات الصيام بين 14 و16 ساعة يوميًا، أما في لبنان و سوريا و العراق، تصل ساعات الصيام إلى 15-16 ساعة.



جزر القمر تسجل أقل ساعات صيام بين الدول العربية، حيث تتراوح بين 12 و13 ساعة، تليها السودان و اليمن و الصومال التي تتراوح ساعات صيامها بين 13 و14 ساعة يوميًا.



من المتوقع أن تزيد ساعات الصيام تدريجيًا في معظم الدول طوال الشهر، حيث ستصل إلى حوالي ساعة إضافية في نهايته مقارنة باليوم الأول.