سقوط مروّع لبهلوانية إسبانية خلال عرض سيرك أمام جمهور مذهول (فيديو)

الواقعة، التي نشرتها صحيفة ذا صن، شهدت حالة من الذعر والصدمة داخل الخيمة، حيث حاول الأهالي حماية أطفالهم من المشهد المؤلم. ورغم التدخل السريع لفرق الطوارئ، فارقت مارينا الحياة على الفور.
مارينا، القادمة من مايوركا، أمضت أكثر من 10 سنوات في عالم السيرك، واشتهرت بابتسامتها وشغفها بالفن. وقد ألغي سيرك "بول بوش" جميع عروضه حداداً على رحيلها، فيما عبّر زملاؤها والجمهور عن حزنهم العميق بكلمات مؤثرة.
الشرطة أكدت أن مارينا لم تكن تستخدم حبل الأمان، وهو خيار يُترك للفنانين، بينما رجّح خبراء احتمال إصابتها بدوار مفاجئ، دون تأكيد السبب الحقيقي للحادث.
