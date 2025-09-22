شاهد سلطعون يتسلل إلى أذن طفل في المكسيك

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو حالة من الصدمة والذهول على مواقع التواصل، بعدما وثّقت المؤثرة ومصممة الأزياء المكسيكية الشهيرة كيتسيا ميتري، لحظة استخراج سلطعون صغير من أذن ابنها بيدرو، في حادث نادر وقع بعد يوم قضته العائلة على الشاطئ.

وبحسب وسائل إعلام ، فقد بدأ الطفل يشكو من آلام غريبة وحركة داخل أذنه بعد العودة من الشاطئ، ما دفع والدته لنقله إلى مركز صحي. ليتبيّن أن سلطعونًا قد دخل إلى أذنه، ما تسبّب له في انزعاج شديد.



في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، ظهر بيدرو خائفًا وهو يسأل: "هل سأصبح أعمى؟"، بينما تحاول والدته تهدئته خلال عملية استخراج السلطعون الذي بدا حيًا بعد إخراجه.



حصد المقطع الذي نشرته كيتسيا عبر حسابها الرسمي على "تيك توك" أكثر من 22 مليون مشاهدة، وعلّقت عليه ممازحة: "خوف جديد تم اكتشافه: سلطعون داخل أذن! من النادر جدًا أن يحدث هذا، لكنه حدث فعلًا... ولم يُصب أي سلطعون بأذى خلال التصوير."

