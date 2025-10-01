الأربعاء 2025-10-01 09:35 ص
 

شاهد مصرع شاب سوري سقط بدراجته في بئر بتركيا

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة عصيبادم في بلدة تُرغوتلو التركية حادثة مأساوية، حيث فقد الشاب السوري أيمن جمعة (26 عامًا) أثناء توجهه لعمله في جمع الخردة. بعد ثلاثة أيام من البحث المكثف، عثرت السلطات على جثته داخل بئر مياه بعمق 30 مترًا، بعد سقوطه مع دراجته النارية.

فرق الدفاع المدني والإطفاء انتشلت الجثمان والدراجة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أسباب جنائية. تأتي الحادثة في ظل استمرار وجود نحو 2.5 مليون لاجئ سوري في تركيا، مع عودة نحو نصف مليون منهم إلى سوريا مؤخرًا.

 

 

