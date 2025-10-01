شاهد مصرع شاب سوري سقط بدراجته في بئر بتركيا

فرق الدفاع المدني والإطفاء انتشلت الجثمان والدراجة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أسباب جنائية. تأتي الحادثة في ظل استمرار وجود نحو 2.5 مليون لاجئ سوري في تركيا، مع عودة نحو نصف مليون منهم إلى سوريا مؤخرًا.
