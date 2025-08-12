طفل يحطم منزل مؤثر صيني بسبب دمية لابوبو - صور

ورغم الخسائر، لم يُبدِ الطفل أي ندم، وطلب والداه من المؤثر عدم نشر الحادث حفاظًا على "مزاج" ابنهما، مقترحين دفع 20 ألف يوان فقط على أقساط. المؤثر أعرب عن استيائه من محاولة استغلال صلة القرابة، فيما أثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول التربية والمسؤولية القانونية.
