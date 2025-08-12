طفل يحطم منزل مؤثر صيني بسبب دمية لابوبو - صور

الوكيل الإخباري- تسبب صبي صغير في أضرار جسيمة داخل منزل المؤثر الصيني "ليتل أزهينغ"، بعد نوبة غضب إثر رفض منحه دمية "لابوبو" المزينة بالمجوهرات. الطفل رمى جهاز تحكم عن بعد، ما أدى إلى تحطم سقف زجاجي بقيمة 100 ألف يوان وثريا كريستالية إيطالية بقيمة 300 ألف يوان، ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 56 ألف دولار.

ورغم الخسائر، لم يُبدِ الطفل أي ندم، وطلب والداه من المؤثر عدم نشر الحادث حفاظًا على "مزاج" ابنهما، مقترحين دفع 20 ألف يوان فقط على أقساط. المؤثر أعرب عن استيائه من محاولة استغلال صلة القرابة، فيما أثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول التربية والمسؤولية القانونية.









