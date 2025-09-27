في ظهور نادر.. الأمير ويليام يصف 2024 بـ "الأصعب في حياته" (فيديو)

وخلال الحلقة التي تُعرض على Apple TV بدءًا من 3 أكتوبر، استقبل ويليام ليفي في حدائق قلعة وندسور، ورافقه في جولة شخصية مازحًا: "أقدّم جولات شخصية للجميع".
وأشار ويليام إلى أن شجاعة كيت ووالده كانت مصدر فخر كبير له، مؤكدًا أن التوازن بين مسؤولياته العائلية والملكية كان تحديًا كبيرًا، وأضاف: "أنا فخور جدًا بما تعاملت معه عائلتي".
كما تحدث عن أهمية العمل كوسيلة للتخفيف من الضغوط، مشيرًا إلى حرصه على تخصيص وقت لعائلته رغم مشاغله.
البرنامج يوثق مغامرات ليفي في عدد من الدول، ويستضيف شخصيات بارزة مثل مايكل بوبلي، وسارة ليفي، وفرقة NOWZ، ولاعب الكريكيت الهندي السابق راؤول درافيد.
Thanks MRC.— Sabirah Lohn 💕🦕🦖 (@SabirahLohn) September 26, 2025
“The Prince of Wales has bonded over a pint with a Hollywood comedian in a trailer for an upcoming Apple TV series.
Prince William was filmed touring Windsor Castle with Eugene Levy for his travel programme, The Reluctant Traveller.
In a new trailer, the Prince, 43,… pic.twitter.com/4lKgmtKywh
