في ظهور نادر.. الأمير ويليام يصف 2024 بـ "الأصعب في حياته" (فيديو)

الوكيل الإخباري- في مقابلة نادرة ضمن برنامج The Reluctant Traveler للممثل الكندي يوجين ليفي، أعرب الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، عن صعوبة عام 2024، واصفًا إياه بـ "الأصعب في حياته"، بسبب التحديات الصحية التي واجهتها العائلة الملكية، بما في ذلك إصابة الملك تشارلز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بالسرطان بفارق أسابيع.

وخلال الحلقة التي تُعرض على Apple TV بدءًا من 3 أكتوبر، استقبل ويليام ليفي في حدائق قلعة وندسور، ورافقه في جولة شخصية مازحًا: "أقدّم جولات شخصية للجميع".



وأشار ويليام إلى أن شجاعة كيت ووالده كانت مصدر فخر كبير له، مؤكدًا أن التوازن بين مسؤولياته العائلية والملكية كان تحديًا كبيرًا، وأضاف: "أنا فخور جدًا بما تعاملت معه عائلتي".



كما تحدث عن أهمية العمل كوسيلة للتخفيف من الضغوط، مشيرًا إلى حرصه على تخصيص وقت لعائلته رغم مشاغله.



البرنامج يوثق مغامرات ليفي في عدد من الدول، ويستضيف شخصيات بارزة مثل مايكل بوبلي، وسارة ليفي، وفرقة NOWZ، ولاعب الكريكيت الهندي السابق راؤول درافيد.

