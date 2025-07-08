قصة صداقة قديمة تُشعل مواقع التواصل في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- في خضم سيل الأخبار السلبية التي تغمر منصات الإنترنت، برزت قصة إنسانية أثارت تعاطف الآلاف، بطلها شاب أطلق رحلة مؤثرة للعثور على أقرب صديقة له من أيام الطفولة، بعد غياب دام 13 عاماً.

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القصة بدأت عندما نشر الشاب صورة قديمة تعود إلى الصفين الأول والثاني الابتدائي عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقاً إياها بنداء مؤثر للبحث عن فتاة تُدعى "آشتا"، التي كانت أقرب أصدقائه خلال تلك الفترة. وكتب في المنشور:

"الفتاة التي كانت أعز صديقاتي... والدها انتقل إلى ولاية غوجارات فاضطرت إلى ترك المدرسة. لقد مرّ 13 عاماً ولم أعد أذكر اسمها الكامل أو تفاصيل انتقالها. أبحث عنكِ يا آشتا... أتمنى أن تصلك هذه الرسالة."



ورغم ضبابية التفاصيل، تفاعل المستخدمون مع المنشور بشكل واسع، وانهالت التعليقات التي تقترح طرقًا للمساعدة، بينها العودة إلى المدرسة القديمة أو التواصل مع أصدقاء مشتركين من تلك الفترة. بينما اعتبر آخرون أن بعض الذكريات يجب أن تبقى كما هي، "لأنها أحياناً أجمل من الواقع"، على حد تعبير أحدهم.



وتذكّر القصة متابعين بحادثة مشابهة حدثت مطلع العام، عندما استطاعت كاتارينا سيليا، عبر فيديو نشرته على منصة RedNote، العثور على صديقها القديم "سيمون" خلال أقل من 24 ساعة، بعدما انقطع الاتصال بينهما منذ سبع سنوات.



في زمن تتسارع فيه الحياة وتكثر فيه القطيعة، تظل هذه القصص الإنسانية بمثابة تذكير بأن الذكريات الجميلة لا تموت، وأن بعض العلاقات تظل عالقة في القلوب مهما طال الزمن.

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