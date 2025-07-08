قصة صداقة قديمة تُشعل مواقع التواصل في الهند - فيديو

القصة بدأت عندما نشر الشاب صورة قديمة تعود إلى الصفين الأول والثاني الابتدائي عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقاً إياها بنداء مؤثر للبحث عن فتاة تُدعى "آشتا"، التي كانت أقرب أصدقائه خلال تلك الفترة. وكتب في المنشور:
ورغم ضبابية التفاصيل، تفاعل المستخدمون مع المنشور بشكل واسع، وانهالت التعليقات التي تقترح طرقًا للمساعدة، بينها العودة إلى المدرسة القديمة أو التواصل مع أصدقاء مشتركين من تلك الفترة. بينما اعتبر آخرون أن بعض الذكريات يجب أن تبقى كما هي، "لأنها أحياناً أجمل من الواقع"، على حد تعبير أحدهم.
وتذكّر القصة متابعين بحادثة مشابهة حدثت مطلع العام، عندما استطاعت كاتارينا سيليا، عبر فيديو نشرته على منصة RedNote، العثور على صديقها القديم "سيمون" خلال أقل من 24 ساعة، بعدما انقطع الاتصال بينهما منذ سبع سنوات.
في زمن تتسارع فيه الحياة وتكثر فيه القطيعة، تظل هذه القصص الإنسانية بمثابة تذكير بأن الذكريات الجميلة لا تموت، وأن بعض العلاقات تظل عالقة في القلوب مهما طال الزمن.
-
أخبار متعلقة
-
قرية فرنسية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد.. شرط وحيد للحصول عليه - صور
-
سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره بمصر
-
شاهد عائلة ريفية تصارع أسدًا فرَّ من حديقة حيوانات في تركيا
-
من هي ليزا نلسون التي اتهمت مها الصغير بسرقة لوحتها؟
-
شاحنة ضخمة تجتاح 23 سيارة وتثير الهلع في حي سكني بتركيا - فيديو
-
امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم
-
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على "جوجل ماب"
-
وفاة شابة أميركية بعد جلوس مديرتها عليها