كيف تجعلين رائحة غرفة نومك طيبة طوال الوقت؟

الوكيل الإخباري - من المهم جداً أن تكون رائحة المكان الذي تقيمين فيه طيبة، فهناك شيءٌ ما مميز يتعلق بإضاءة شمعة معطرة، أو تجربة موزع جديد للرائحة ينشر الرائحة عبر عطره. ومع ذلك، ليس من السهل دائماً العثور على عطور تحافظ باستمرار على رائحة جذابة.

وربما تكون غرفة النوم هي الأكثر صعوبةً في تحقيق هذا التوازن من حيث العطر، لأنها غالباً تكون مغلقة ومشغولة لساعات عدة، كما يمكن أن تعيق معطرات الجو القوية أو الغازية النوم، لذلك من المهم العثور على خيار مهدئ ومريح في الوقت نفسه.. هنا، نرصد بعض الطرق، التي يمكنكِ من خلالها جعل رائحة غرفة نومك طيبة طوال الوقت.



التهوية ضرورية:

يعد السماح بدخول الهواء النقي إلى المنزل أمراً ضرورياً؛ لتجنب الرائحة الكريهة للغرفة المغلقة. وهذا صحيح، خاصة في غرفة النوم، التي تبقى مغلقة لساعات أثناء نومكِ.

لذا، من الضروري فتح النوافذ والأبواب بمجرد استيقاظكِ، وترك الهواء في الغرفة لمدة نصف ساعة تقريباً، إذ يساعد ذلك على إمداد المكان بالأوكسجين، ويسمح للخطوات التالية بإنشاء عطرٍ لطيف أن يكون فعالاً، حيث إن رش معطرات الجو دون تهوية سيؤدي إلى تداخل الروائح، ما يجعل النتيجة أسوأ.



غسل الملاءات والمنسوجات الأخرى:

المنسوجات بالفعل من العناصر التي تمتص الروائح أكثر من غيرها، وإضافةً إلى ذلك يمكن أن تترك رائحة عفنة. لذا، إذا كانت الخطوة الأولى هي التهوية، فإن الثانية غسل الشراشف والمنسوجات الموجودة داخل غرفة النوم، ويجب تنظيف أغطية السرير مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وبشكل أكثر تكراراً في الصيف. وإذا تشارك شخصان السرير، فمن الأفضل غسلها كل أربعة أو خمسة أيام.



إبعاد الملابس والأحذية عن غرفة النوم:

يؤدي تخصيص غرفة النوم للراحة فقط إلى تحسين نظافتها وتنظيمها بشكل ملحوظ، إلى جانب إعطائها مساحةً كبيرة. علاوةً على ذلك، فإن عدم وجود ملابس وأحذية داخل الغرفة يمنع الروائح الكريهة، التي تحملها من الدخول إلى مكان النوم.



استخدام معطرٍ منزلي:

أفضل حليف للحفاظ على رائحة الغرف، وعلى رائحة دائمة هو معطر الهواء، إذ إنه ينعش الغرف على الفور، ويمكن استخدامه، أيضاً، على المفارش والوسائد والستائر؛ لضمان تغلغل العطر واستمراريته.

وضع شمعة معطرة على طاولة بجانب السرير:

الحيلة الأخيرة، التي يمكن من خلالها المحافظة على رائحة غرفة نومكِ طيبة، هي وضع شمعة معطرة، أو أي مصدر عطري بجانب السرير، أو في أي مكان آخر بالغرفة. فالشمعة، حتى في حالة عدم إشعالها، تظل تقدم رائحتها المنعشة لبقية الغرفة. لذا، اختاري عطراً برائحة الليمون، أو البنفسج، اللطيفة والقوية في الوقت ذاته؛ لتشعري بالانتعاش المطلوب في غرفة النوم.

زهرة الخليج







