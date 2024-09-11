ملياردير أمريكي يقوم بمغامرة في الفضاء

وخلافاً لرحلته المستأجرة السابقة، تقاسم رجل الأعمال التكنولوجي جاريد إيزاكمان التكلفة مع (سبيس إكس) هذه المرة، والتي تضمنت تطوير واختبار سترات فضاء جديدة تماماً للوقوف على مدى صمودها في الفراغ القاسي. إذا سارت الرحلة وفق المخطط لها، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مواطن عادي بالسير في الفضاء.
انطلق إيزاكمان، رفقة اثنين من مهندسي (سبيس إكس) وطيار سابق في فريق الاستعراضات الجوية (ثندربيردز) التابع للقوات الجوية الأمريكية، أمس على متن صاروخ (سبيس إكس) من طراز (فالكون 9) من فلوريدا. ومن المقرر أن تنفذ مهمة السير في الفضاء في وقت متأخر من اليوم أو غداً.
-
أخبار متعلقة
-
أدلة تشير لوجود محيطات على المريخ
-
حيوانات مفترسة تتجول في شوارع نيجيريا
-
العثور على طفل تركي بعد ليلة قضاها في غابة
-
مقطع متداول : الديوك تبيض مرة واحدة في السنة !
-
بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا
-
شاهد.. مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى
-
شاهد.. اشتعال محرك طائرة خلال تحليقها في الهند
-
طفل يتدلى من علو بقطعة قماش ليساعد جارته بالمغرب.. فحلت الكارثة