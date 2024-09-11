ملياردير أمريكي يقوم بمغامرة في الفضاء

الوكيل الإخباري- انطلق ملياردير متهور إلى الفضاء أمس، بغية القيام بأول رحلة سير خاص في الفضاء، والمغامرة بالتحرك لمدى أبعد من أي رائد فضاء آخر، منذ رحلات أبولو التي قامت بها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى القمر.

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وخلافاً لرحلته المستأجرة السابقة، تقاسم رجل الأعمال التكنولوجي جاريد إيزاكمان التكلفة مع (سبيس إكس) هذه المرة، والتي تضمنت تطوير واختبار سترات فضاء جديدة تماماً للوقوف على مدى صمودها في الفراغ القاسي. إذا سارت الرحلة وفق المخطط لها، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مواطن عادي بالسير في الفضاء.



انطلق إيزاكمان، رفقة اثنين من مهندسي (سبيس إكس) وطيار سابق في فريق الاستعراضات الجوية (ثندربيردز) التابع للقوات الجوية الأمريكية، أمس على متن صاروخ (سبيس إكس) من طراز (فالكون 9) من فلوريدا. ومن المقرر أن تنفذ مهمة السير في الفضاء في وقت متأخر من اليوم أو غداً.