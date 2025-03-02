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نصائح لتشجيع الأطفال على الصيام في رمضان

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تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-  يبدأ العديد من الأطفال في محاولة محاكاة والديهم في صيام رمضان رغم تحديات الجوع والعطش، ولذلك يقدم الخبراء بعض النصائح حول كيفية تشجيعهم على الصيام تدريجيًا وبطريقة صحية.

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التدرج في الصيام: تقول الدكتورة لبنى حسن، أخصائية طب الأسرة، أنه من الأفضل أن يبدأ الطفل بصيام ساعات قصيرة خلال الأيام الأولى من رمضان، مثل صيامه حتى صلاة الظهر، ثم زيادة ساعات الصيام تدريجيًا.


القدرة على التحمل: تنصح الدكتورة بتول الصيفي، أخصائية الأطفال، بأن يبدأ الطفل في الصيام وفقًا لقدرة تحمله، فعلى سبيل المثال يمكن للأطفال في سن السابعة صيام 4 ساعات، وفي سن الثامنة يمكنهم الصيام لمدة 5 ساعات.


البلوغ والسن المناسب: يُفضل أن يبدأ الطفل الصيام بعد البلوغ أي بعد سن 10 سنوات تقريبًا، لكن القرار يعود لتقدير الأهل وصحة الطفل.


باستخدام هذه النصائح، يمكن جعل تجربة صيام رمضان تجربة إيجابية للأطفال، بعيدًا عن الشعور بالتعب أو الملل.

 

bbc

 
gnews

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