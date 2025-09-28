وفاة عريس اثناء زفافه...مشهد يبكي المصريين - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّل حفل زفاف في منطقة الرمد بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان إلى مأساة مفجعة، مساء الخميس، بعدما توفي العريس الشاب أشرف أبو حاكم بشكل مفاجئ أثناء مراسم زفافه، وأمام أنظار المدعوين.

اضافة اعلان



العريس سقط مغشيًا عليه وهو ممسك بيد عروسه وسط أجواء احتفالية صاخبة، وحاول الحضور إسعافه، لكن تبين أنه فارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.



مشهد الفرح انقلب في لحظات إلى صرخات وبكاء، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والدعاء، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الأهل والأصدقاء، الذين أكدوا أنه كان يعيش أسعد لحظات حياته قبل أن يرحل بشكل صادم بعد يوم واحد فقط من عقد قرانه.