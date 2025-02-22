 
السبت 2025-02-22 10:33 ص
 

24 وفاة و 800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه

الحرب ألحقت أضرارا هائلة بقطاع الصحة المتهالك أساسا في السودان
الحرب ألحقت أضرارا هائلة بقطاع الصحة المتهالك أساسا في السودان
السبت، 22-02-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-  لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا حتفهم، ونُقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشفى في ولاية النيل الأبيض جنوب السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب مرض ينتقل عن طريق المياه، حسبما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة.اضافة اعلان


ويأتي تفشي المرض عقب هجوم بطائرات بلا طيار على محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، الواقعة على بعد 275 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى مياه الشرب في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، إن "المصدر الأكثر ترجيحًا للعدوى هو النهر، حيث ذهبت عائلات كثيرة لإحضار المياه باستخدام عربات تجرها الحمير بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المنطقة".

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات جمع المياه من النهر، ودعت إلى إضافة جرعات إضافية من الكلور إلى نظام توزيع المياه، كما تم إغلاق معظم المطاعم في إجراء احترازي.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي الجامعي يعج بمرضى يعانون من "إسهال حاد وجفاف وقيء".

ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد وصل 800 مريض إضافي إلى مركز علاج الكوليرا بين يومي الأربعاء والجمعة.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي من تزايد الهجمات على منشآت البنية التحتية المدنية، بما فيها محطات الكهرباء، مما يؤدي إلى عرقلة توفر التيار الكهربائي والمياه النظيفة لملايين من سكان البلاد.

الجزيرة
 
gnews

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