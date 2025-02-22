24 وفاة و 800 إصابة في السودان جراء مرض ينتقل عبر المياه

ويأتي تفشي المرض عقب هجوم بطائرات بلا طيار على محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، الواقعة على بعد 275 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى مياه الشرب في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، إن "المصدر الأكثر ترجيحًا للعدوى هو النهر، حيث ذهبت عائلات كثيرة لإحضار المياه باستخدام عربات تجرها الحمير بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المنطقة".
ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات جمع المياه من النهر، ودعت إلى إضافة جرعات إضافية من الكلور إلى نظام توزيع المياه، كما تم إغلاق معظم المطاعم في إجراء احترازي.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي الجامعي يعج بمرضى يعانون من "إسهال حاد وجفاف وقيء".
ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد وصل 800 مريض إضافي إلى مركز علاج الكوليرا بين يومي الأربعاء والجمعة.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.
وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي من تزايد الهجمات على منشآت البنية التحتية المدنية، بما فيها محطات الكهرباء، مما يؤدي إلى عرقلة توفر التيار الكهربائي والمياه النظيفة لملايين من سكان البلاد.
الجزيرة
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