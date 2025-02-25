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"أوقاف الطفيلة" تطلق أسبوع العناية بالمساجد

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
الثلاثاء، 25-02-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة، حملة "أسبوع العناية بالمساجد" في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، بمشاركة فعاليات شعبية وشبابية وتطوعية، إضافة إلى مواطنين من مختلف مناطق الطفيلة.

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وقال مدير المديرية الدكتور لؤي الذنيبات، إن الحملة تتضمن أعمال التنظيف، وصيانة شبكات المياه والكهرباء، وتأهيل الحدائق الوقفية للمساجد، وصيانة أمكان الوضوء، ودهان المساجد التي تحتاج لذلك، فضلاً عن صيانة وحدات الصوت، كما تشمل الحملة توعية المواطنين برسالة المسجد ودوره في تنوير وتوعية المجتمع حول مختلف جوانب الحياة.

 
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