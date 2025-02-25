"أوقاف الطفيلة" تطلق أسبوع العناية بالمساجد

وقال مدير المديرية الدكتور لؤي الذنيبات، إن الحملة تتضمن أعمال التنظيف، وصيانة شبكات المياه والكهرباء، وتأهيل الحدائق الوقفية للمساجد، وصيانة أمكان الوضوء، ودهان المساجد التي تحتاج لذلك، فضلاً عن صيانة وحدات الصوت، كما تشمل الحملة توعية المواطنين برسالة المسجد ودوره في تنوير وتوعية المجتمع حول مختلف جوانب الحياة.
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