"أوقاف الطفيلة" تطلق أسبوع العناية بالمساجد

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة، حملة "أسبوع العناية بالمساجد" في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، بمشاركة فعاليات شعبية وشبابية وتطوعية، إضافة إلى مواطنين من مختلف مناطق الطفيلة.

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