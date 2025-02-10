أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

وقال مدير أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى البواريد خلال الاحتفال، إن هذا اللقاء يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة، مستذكرا إنجازات الهاشميين في الأردن والعالم اجمع من التركيز على أسبوع الوئام بين الأديان الذي أقرته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار الى الظروف التي تمر بها المنطقة خصوصا فلسطين وما تتعرض له غزة من انتهاكات لحقوق الانسان او الطفل او المرأة وانتهاك المقدسات وأماكن العبادة في المساجد والكنائس.
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لضباط الشرطة المجتمعية
-
ورش تدريبية لضباط مؤشر النزاهة الوطني
-
تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية
-
"الخيرية الهاشمية": وصول قافلة المساعدات الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة
-
نقابة المحامين تتوقف عن الترافع الثلاثاء في جميع المحاكم دعما للملك ورفضا للتهجير
-
توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات
-
تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية
-
اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية - رابط