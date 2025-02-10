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أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

بحضور مساعد محافظ مادبا راكان العدوان وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي
بحضور مساعد محافظ مادبا راكان العدوان وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي
الإثنين، 10-02-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف مادبا اليوم الاثنين، بأسبوع الوئام بين الأديان بحضور مساعد محافظ مادبا راكان العدوان وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وأبناء المجتمع المحلي.

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وقال مدير أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى البواريد خلال الاحتفال، إن هذا اللقاء يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة، مستذكرا إنجازات الهاشميين في الأردن والعالم اجمع من التركيز على أسبوع الوئام بين الأديان الذي أقرته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأشار الى الظروف التي تمر بها المنطقة خصوصا فلسطين وما تتعرض له غزة من انتهاكات لحقوق الانسان او الطفل او المرأة وانتهاك المقدسات وأماكن العبادة في المساجد والكنائس.

 
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