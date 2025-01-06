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الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية

الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر
الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر
الإثنين، 06-01-2025 06:11 م
الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي كامل الداوود، اليوم الاثنين، مكتب بريد البيادر بحلته الجديدة، بحضور مدير عام الشركة، هنادي الطيب، والفريق الإداري.اضافة اعلان


ويعد مكتب بريد البيادر الجديد نموذجًا للتطوير والتحديث  وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية البريدية وتوسيع شبكة خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة بريدية متميزة وعصرية.

تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات البريدية المتطورة، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات. كما يتيح المكتب للمواطنين مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية، مثل إرسال واستلام الطرود، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وتفعيل الهوية الرقمية. ويتسم المكتب بتصميم عصري يضمن راحة الزوار وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات.
 
gnews

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الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر

أخبار محلية الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية



 




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