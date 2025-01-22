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الديوان الملكي يعزي آل حداد

العيسوي يعزي آل حداد
العيسوي يعزي آل حداد
الأربعاء، 22-01-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل حداد بوفاة جمال عيد عساف حداد.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل حداد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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