الديوان الملكي يعزي آل حداد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل حداد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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