الديوان الملكي يعزي بوفاة والد سمو الأمير حسين بن ناصر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم آل ميرزا وآل البطيخي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: برفقة سيدنا
-
تنويه حول حركة السير على تقاطع جسر المسلخ
-
المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب و"غرف العمليات" في الوسط والشمال
-
الأردن يؤكد تضامنه مع مصر ورفضه تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا
-
تخريج 300 مشارك من برنامج الباحثين عن العمل في الطفيلة
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
صندوق تمكين القدس يؤكد أهمية دور الأردن في حماية المدينة المقدسة
-
الصفدي يستقبل لازاريني في عمان