الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي

الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والمهنيين والأفراد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني ضرورة التأكد من الالتزام بتنظيم وإصدار الفاتورة إلكترونياً وأصولياً بشكل مباشر من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وفي حال الربط بنظام الفوترة يتم إصدار الفواتير مباشرة من النظام مع ضرورة التأكيد على الالتزام بأن لا يكون هناك أي برنامج أو نظام يعمل أو يساعد في ترحيل الفواتير. اضافة اعلان





وأشار إلى أن أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته نصت على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني".



ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يواصل تحقيق قفزات واسعة في الالتزام بالتسجيل والانضمام إلى النظام وإصدار الفواتير إلكترونياً من خلاله، حيث بلغ عدد المسجلين في النظام حتى الآن حوالي 140 ألف منشأة في مختلف القطاعات، وهذا دليل على الالتزام الطوعي من المكلفين من التجار والصناعيين والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والأفراد.



وبين أبو علي أن عدد الفواتير التي تم إصدارها من خلال النظام خلال عام 2024 بلغ 18 مليون فاتورة، في حين بلغ عدد الفواتير الصادرة منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى الآن 109 ملايين فاتورة، منها حوالي 100 مليون فاتورة منذ بداية نيسان الماضي.



وأوضح أن عدد الفواتير الصادرة عن النظام في تزايد مستمر نتيجة الالتزام من المسجلين حتى وصل عدد الفواتير الصادرة في اليوم الواحد إلى 1.2 مليون فاتورة.