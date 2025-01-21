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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية وبعزيمة أبنائه يمضي نحو مزيد التقدم والازدهار

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
الثلاثاء، 21-01-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بالأردن، بعزم وإرادة، نحو مزيد التقدم والازدهار، في ظل تحديات جسيمة، تواجه المنطقة والعالم.

 وأضاف العيسوي أن الأردن قوي بوحدته الوطنية ووعي شعبه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة، وقادر على إحداث التغيير الإيجابي، ثابت على مواقفه، محافظ على رسالته، منتم لأمته، ومدافع أول عن قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ، وفدا من أبناء عشيرة المفلح الخلايلة، ووفدا يمثل مبادرة "نشامى البادية الشمالية" وشباب من مختلف محافظات المملكة، في لقاءين منفصلين.

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من جهتهم،  ثمن المتحدثون جهود جلالة الملك وسياسته الحكيمة، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمن وتعزيز الاستقرار، وإلى مزيد من الإنجازات.

 وقالوا إن الأردنيين، بقيادتهم الحكيمة، تمكنوا من تحويل التحديات، التي تشهدها المنطقة، فرص، لخدمة المواطن.

 ووصفوا ما حققه الأردن، من إنجازات وطنية وعربية، بأنها تشكل لوحة فسيفسائية زركشت بألوان الوفاء، ورسمت بسواعد الهاشميين وعُلقت في بيوت الأردنيين، الذين يستلهمون من قيادتهم الحكيمة العزم والإرادة نحو مزيد من العمل والبناء.

 
gnews

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