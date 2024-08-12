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الفايز ينعى رئيس مجلس الأعيان الأسبق زيد الرفاعي

رئيس الوزراء الأسبق زيد الرِّفاعي
زيد الرفاعي




 

الإثنين، 12-08-2024 07:40 م

الوكيل الإخباري-  نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المجلس، دولة رئيس مجلس الأعيان الأسبق المرحوم زيد الرفاعي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية.


وقال الفايز في بيان، إن الوطن برحيل دولة المرحوم زيد الرفاعي يكون قد خسر قامة وطنية كبيرة ساهمت ببناء الدولة ومؤسساتها وإعلاء شأنها، في كل ركن عملت فيه وكل موقع تسلمت قيادته.
وبين أنه قامة كبيرة كرست كل جهدها وأفنت حياتها في سبيل خدمة الوطن وقيادته الهاشمية، وهو قامة وطنية تميزت بالتواضع الجم والسجايا النبيلة ودماثة الخلق، وسعة الصدر ورجاحة العقل والفكر.


وأضاف الفايز "أن مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته السياسية والوطنية والاجتماعية كبيرة وكثيرة، سواء كان ذلك خلال عمله في السلطة التنفيذية رئيسا للوزراء أو في السلطة التشريعية رئيسا لمجلس الأعيان".
وأشار إلى أن المرحوم يتمتع بشخصية سمحة اتصفت بالحكمة والشجاعة وبالعمق السياسي والوطني الكبيرين، وبالصراحة واحترام الرأي والرأي الآخر.

gnews

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