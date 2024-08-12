المعايطه: مشاركة الشباب ضرورة لتفادي اتخاذ الآخرين قرارات بالنيابة عنهم

06:27 م

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الوكيل الإخباري- اكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطه، أن عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات يتيح الفرصة للآخرين لاختيار ممثليهم، ما يعد مشاركة سلبية من قبلهم، حيث يجعلون الآخرين يتخذون القرار بالنيابة عنهم.



وأوضح المعايطه، خلال جلسة حوارية نظمها برنامج "أنا أشارك" في جامعة العلوم التطبيقية بعنوان "أهمية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية"، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والشبابية، أن المشاركة في الانتخابات تعني أن يكون الجميع جزءًا من المشروع السياسي ويعبروا عن آرائهم.



وأشار المعايطه إلى أن الهيئة تعمل على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي في الجامعات الحكومية والخاصة، من خلال برنامج "أنا أشارك" الذي يُنفذ بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، بهدف زيادة وعي الشباب بأهمية الانتخابات ودورهم المحوري في الحياة السياسية. موضحًا أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين، حيث يمثلون 45% من إجمالي عدد الناخبين، إضافة إلى 600 ألف ناخب سيصوتون لأول مرة في الانتخابات المقبلة.