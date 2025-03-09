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"المعونة الوطنية" وجمعية النشميات يوقعان اتفاقية لتمكين المرأة

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الأحد، 09-03-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع جمعية النشميات الخيرية، بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الصندوق في دعم الأسر المستفيدة، خاصة التي تعيلها النساء.

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وتهدف الاتفاقية إلى تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة من برامج الصندوق، من خلال بناء قدرات النساء والفتيات، وتأهيلهن لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تعزيز ورفع قدرات الكوادر العاملة في الصندوق.


كما سيتم بموجب الاتفاقية، تزويد الجمعية بقوائم بأسماء السيدات غير العاملات، ضمن الفئة العمرية 18-48 والمستفيدات من الصندوق، لإلحاقهن ببرامج التدريب وتمكينهن اقتصاديا، بما يسهم في تقليل اعتمادهن على الدعم النقدي.

 
 
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