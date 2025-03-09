"المعونة الوطنية" وجمعية النشميات يوقعان اتفاقية لتمكين المرأة

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع جمعية النشميات الخيرية، بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف الصندوق في دعم الأسر المستفيدة، خاصة التي تعيلها النساء.

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وتهدف الاتفاقية إلى تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة من برامج الصندوق، من خلال بناء قدرات النساء والفتيات، وتأهيلهن لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تعزيز ورفع قدرات الكوادر العاملة في الصندوق.