"المعونة الوطنية" وجمعية النشميات يوقعان اتفاقية لتمكين المرأة

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة من برامج الصندوق، من خلال بناء قدرات النساء والفتيات، وتأهيلهن لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تعزيز ورفع قدرات الكوادر العاملة في الصندوق.
كما سيتم بموجب الاتفاقية، تزويد الجمعية بقوائم بأسماء السيدات غير العاملات، ضمن الفئة العمرية 18-48 والمستفيدات من الصندوق، لإلحاقهن ببرامج التدريب وتمكينهن اقتصاديا، بما يسهم في تقليل اعتمادهن على الدعم النقدي.
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