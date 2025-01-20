"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"، المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل، وتستهدف الفئات المستفيدة من برامج المساعدات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.

اضافة اعلان



وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل أبناء المجتمع المحلي ودمجهم في سوق العمل، ورفع مستوى القدرات المعرفية والمهارية لأبناء المجتمع المحلي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية جديدة ومستدامة، وتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الأفراد لتمكينهم وتأهيلهم للمرحلة الإنتاجية والاعتماد على الذات.