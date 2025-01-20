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"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
الإثنين، 20-01-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"، المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل، وتستهدف الفئات المستفيدة من برامج المساعدات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.

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وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل أبناء المجتمع المحلي ودمجهم في سوق العمل، ورفع مستوى القدرات المعرفية والمهارية لأبناء المجتمع المحلي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية جديدة ومستدامة، وتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الأفراد لتمكينهم وتأهيلهم للمرحلة الإنتاجية والاعتماد على الذات.


وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، أهمية تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء المجتمع المحلي والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المحلي، وأهمية التوسع في المنافع الإضافية التي يحصل عليها المنتفع، وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مهارات المنتفعين لزيادة قابليتهم للالتحاق بسوق العمل.

 
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