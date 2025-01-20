"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل أبناء المجتمع المحلي ودمجهم في سوق العمل، ورفع مستوى القدرات المعرفية والمهارية لأبناء المجتمع المحلي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية جديدة ومستدامة، وتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الأفراد لتمكينهم وتأهيلهم للمرحلة الإنتاجية والاعتماد على الذات.
وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، أهمية تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء المجتمع المحلي والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المحلي، وأهمية التوسع في المنافع الإضافية التي يحصل عليها المنتفع، وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مهارات المنتفعين لزيادة قابليتهم للالتحاق بسوق العمل.
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