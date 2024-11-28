الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وفرص التعاون بين الأردن وكندا.

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وأكد جلالة الملك خلال اتصال هاتفي، الخميس، أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.