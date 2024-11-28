الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

وأكد جلالة الملك خلال اتصال هاتفي، الخميس، أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.
وتناول الاتصال التصعيد في الضفة الغربية، وجهود مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور كندا الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وجهودها في الاستجابة الإنسانية في غزة.
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