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الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 28-11-2024 07:57 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وفرص التعاون بين الأردن وكندا.

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وأكد جلالة الملك خلال اتصال هاتفي، الخميس، أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.


وتناول الاتصال التصعيد في الضفة الغربية، وجهود مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور كندا الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وجهودها في الاستجابة الإنسانية في غزة.

 
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