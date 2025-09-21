الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية

ويعقد جلالته على مدى ثلاثة أيام سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية مشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويلقي جلالة الملك، يوم بعد غد الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
