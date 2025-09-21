الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية.

اضافة اعلان



ويعقد جلالته على مدى ثلاثة أيام سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية مشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.