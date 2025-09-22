الملك يجتمع في نيويورك بأعضاء جمعية الأطباء الأردنية الأميركية

وأعرب جلالة الملك، خلال الاجتماع، عن اعتزازه بإنجازات الأردنيين في الخارج، ودعمه الدائم لمبادراتهم، بما يخدم الوطن ويطور قطاعاته الحيوية.
ولفت جلالته إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الجمعية ودعمها المستمر للقطاع الصحي في الأردن، مؤكدا ثقته بقدرات الأردنيين والأردنيات.
وتسهم الجمعية في دعم المؤسسات الطبية في المملكة من خلال تبادل الخبرات المهنية، كما ساهم أعضاء منها بتأسيس وتأهيل مراكز متكاملة للرعاية الأولية في الأردن.
وتقدم الجمعية الدعم المالي والأكاديمي لطلبة الطب الأردنيين في الولايات المتحدة.
وساهمت الجمعية في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، عبر جمع تبرعات لعلاج أطفال مصابين بالسرطان من غزة وتوفير الرعاية لهم في مركز الحسين للسرطان.
وناقش الاجتماع سبل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى القطاع الصحي الأردني، والاستفادة من خبرات الأطباء الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وتم التطرق إلى التوجهات المستقبلية للجمعية في دعم القطاع الصحي في الأردن.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى واشنطن.
