بحث فرص التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية والسفارة الأمريكية

وأكد الدكتور العجلوني دور الجامعة في رفد السوق المحلي بمهارات متخصصة من خلال توفيرها لأكثر من 300 تخصص ومساق عملي يهدف إلى تأهيل خريجين مهنيين يسهمون في مختلف القطاعات، لافتا إلى تاريخ الجامعة العريق في تقديم التعليم التطبيقي واتساع نطاق التخصصات التي تقدمها ومن بينها برامج الدراسات البحرية في فرع العقبة، التي تعزز من التنوع الأكاديمي والتخصصي للجامعة.
وأبدت السفيرة لمبرت، اهتماماً بمجالات صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي اعتمدتها الجامعة كجزء من خطتها لتطوير التعليم الأكاديمي، معبرة عن سعادتها بلقاء نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تخرجوا من جامعات أمريكية، مشيدةً بجهود الجامعة في تخريج كفاءات مهنية تخدم المجتمع المحلي.
بترا
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