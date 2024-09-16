بلدية عجلون الكبرى تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية عجلون الكبرى عن بدء إعداد خطتها لاستقبال فصل الشتاء بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية كافة في المحافظة.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية بدأت بجاهزيتها المبكرة لفصل الشتاء بتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وإزالة الطمم والنفايات والأتربة التي تعيق تدفق وجريان المياه داخل هذه الشبكات بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مبينا أن البلدية تعمل سنويا وفق خطة عمل متكاملة لرفع جاهزية كوادر عمل البلدية .



وأشار الزغول إلى أنه تم الانتهاء من عمل عبارات صندوقيه لتصريف مياه الأمطار في عين جنا و مناهل لتصريف المياه في المنطقة وعملت على تحسين البنية التحتية في كافة مناطق المحافظة .