بيان صادر عن عشائر الشبول العمر

08:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727630 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم اضافة اعلان





نحن شيوخ وأبناء عشائر الشبول العمر في المملكة الأردنية الهاشمية، نعلن من خلال هذا البيان وقوفنا الثابت والمطلق خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مؤكدين دعمنا الكامل لسيادته وتوجيهاته الحكيمة في قيادة مسيرة الوطن نحو الأمن والاستقرار والازدهار.



ونخص بالشكر والتقدير جهاز المخابرات العامة الأردني فرسان الحق على جهودهم الجبارة وإحباطهم للخلايا الإرهابية التي تهدد أمن الوطن، مما يؤكد كفاءة وقدرة أجهزتنا الأمنية على حماية المملكة وشعبها بكل حرفية وإخلاص.



كما نؤيد بكل قوة الأجهزة الأمنية في المملكة، ونشيد بدورها البطولي في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن، ونؤكد أن أبناء عشائر الشبول العمر سيبقون درعاً منيعاً يدافع عن أمن الأردن واستقراره تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.



ويتقدم بالنيابة عن العشيرة ابنهم البار الدكتور شامخ الشبول، مؤكداً على وحدة الصف والولاء للوطن والقيادة، ومشدّداً على أن الشبول العمر جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني الذي يتكاتف في مواجهة كل التحديات.



عشائر الشبول العمر

المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 16/4/2025