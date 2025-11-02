حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب

استهل الحفل سعادة الدكتور حمدي مراد نائب رئيس المجلس المركزي بكلمة رحّب فيها بالحضور ونقل تحيات رئيس المجلس المركزي الكابتن محمد الخشمان، مؤكدًا اعتزاز الحزب بنوابه ودورهم الوطني في تعزيز العمل البرلماني المسؤول.
وأعربت سعادة النائب ميسون القوابعة عبيد في كلمتها عن شكرها وتقديرها للحزب على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة التزامها بالعمل الحزبي المؤسسي وتعاونها الدائم مع الحزب في متابعة القضايا التشريعية والوطنية.
وتحدث سعادة الكابتن زهير الخشمان رئيس كتلة الأحزاب الوسطية، مشيرًا إلى أن الكتلة أصبحت ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب، وأن عدد النواب المنتسبين لحزب الاتحاد الوطني شهد تزايدًا ملحوظًا بعد الانتخابات نتيجة الثقة المتنامية بخط الحزب ومواقفه.
كما تحدث سعادة النائب رائد رباع عن أهمية متابعة مشاريع القوانين التي تمس الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا التزام نواب الحزب بالتصدي لأي تشريع لا ينسجم مع العدالة الاجتماعية.
بدوره تناول سعادة الباشا محمد السبايلة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين وضرورة حماية أصحاب الدخول المتوسطة، فيما أكد سعادة النائب جهاد العبودي جدية الحزب وكتلته النيابية في رصد ومتابعة جميع التشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المصلحة العامة.
واختُتم الحفل بكلمة الأستاذ محمد فواز الخصاونة الأمين العام للحزب، الذي عبّر عن فخره واعتزازه بما حققه نواب الحزب من مواقع قيادية داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف القوانين والتطورات الوطنية بروح مؤسسية مسؤولة.
