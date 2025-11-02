الأحد 2025-11-02 09:11 م
 

حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب

حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب
حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب
 
الأحد، 02-11-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري-   أقام حزب الاتحاد الوطني الأردني مساء اليوم في مقره الرئيسي حفل استقبال وتهنئة لسعادة النائب ميسون القوابعة عبيد بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب، بحضور عدد من السادة النواب والقيادات الحزبية.اضافة اعلان


استهل الحفل سعادة الدكتور حمدي مراد نائب رئيس المجلس المركزي بكلمة رحّب فيها بالحضور ونقل تحيات رئيس المجلس المركزي الكابتن محمد الخشمان، مؤكدًا اعتزاز الحزب بنوابه ودورهم الوطني في تعزيز العمل البرلماني المسؤول.

وأعربت سعادة النائب ميسون القوابعة عبيد في كلمتها عن شكرها وتقديرها للحزب على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة التزامها بالعمل الحزبي المؤسسي وتعاونها الدائم مع الحزب في متابعة القضايا التشريعية والوطنية.

وتحدث سعادة الكابتن زهير الخشمان رئيس كتلة الأحزاب الوسطية، مشيرًا إلى أن الكتلة أصبحت ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب، وأن عدد النواب المنتسبين لحزب الاتحاد الوطني شهد تزايدًا ملحوظًا بعد الانتخابات نتيجة الثقة المتنامية بخط الحزب ومواقفه.

كما تحدث سعادة النائب رائد رباع عن أهمية متابعة مشاريع القوانين التي تمس الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا التزام نواب الحزب بالتصدي لأي تشريع لا ينسجم مع العدالة الاجتماعية.

بدوره تناول سعادة الباشا محمد السبايلة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين وضرورة حماية أصحاب الدخول المتوسطة، فيما أكد سعادة النائب جهاد العبودي جدية الحزب وكتلته النيابية في رصد ومتابعة جميع التشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المصلحة العامة.

واختُتم الحفل بكلمة الأستاذ محمد فواز الخصاونة الأمين العام للحزب، الذي عبّر عن فخره واعتزازه بما حققه نواب الحزب من مواقع قيادية داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف القوانين والتطورات الوطنية بروح مؤسسية مسؤولة.


Image1_1120252195930480385555.jpg
Image2_1120252195930480385555.jpg
Image3_1120252195930480385555.jpg
Image4_1120252195930480385555.jpg
Image1_1120252195950810451371.jpg
Image2_1120252195950810451371.jpg
Image3_1120252195950810451371.jpg
Image4_1120252195950810451371.jpg
Image1_112025220011877450909.jpg
Image2_112025220011877450909.jpg
Image3_112025220011877450909.jpg
Image4_112025220011877450909.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية

ل

خاص بالوكيل كيلو البلدي بـ5 دنانير! الكواليت يكشف حقيقة العروض على اللحوم

"كتائب القسام" تعلن تسليم 3 جثث أسرى إسرائيليين بينهم قائد اللواء الجنوبي في "فرقة غزة"

فلسطين "كتائب القسام" تعلن تسليم 3 جثث أسرى إسرائيليين بينهم قائد اللواء الجنوبي في "فرقة غزة"

ن

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يزور بلدية غرب إربد

حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني يحتفي بالنائب ميسون القوابعة بمناسبة توليها موقع مساعد رئيس مجلس النواب

g

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

ن

أخبار محلية فعالية توعوية لدعم مرضى الباركنسون

بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني



 
 





الأكثر مشاهدة