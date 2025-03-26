الأربعاء 2025-03-26 12:33 م
 

للحد من الاكتظاظ في السجون .. تنفيذ 274 عقوبة بديلة خلال شهرين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة العدل 274 حكماً بعقوبات بديلة عن السجن منذ بداية العام وحتى نهاية شباط، بهدف الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.اضافة اعلان


ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.

وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
 
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