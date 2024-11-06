مديرية الامن تحذر وتهيب بالأردنيين خلال اليومين المقبلين

وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:
● الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق التي ستشهد هطول الأمطار.
● عدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
● التأني أثناء القيادة في المناطق المتوقع أن تتساقط فيها الأمطار وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
● الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها في حال استخدامها.
● عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
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