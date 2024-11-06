مديرية الامن تحذر وتهيب بالأردنيين خلال اليومين المقبلين

الوكيل الإخباري- أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والانتباه خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

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وحذرت المديرية من تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية: