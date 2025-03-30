مدير صحة المفرق : 22 مركزًا صحيًا شاملاً تقدم خدماتها خلال عطلة العيد

وقال الدكتور مكاحلة، إن محافظة المفرق تضم 22 مركزًا صحيًا شاملاً منتشرة في كافة أرجاء المحافظة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تقدم خدماتها الصحية على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد .
وأضاف، أن المراكز الصحية الشاملة المناوبة في لواء قصبة المفرق، تشمل مراكز: بلعما ورحاب ومنشية بني حسن ونادرة، إضافة إلى مركز صحي المفرق الشامل، فيما تشمل المراكز الشاملة في لواء البادية الشمالية الغربية، مراكز الخالدية والزعتري وسما السرحان ومغير السرحان والباعج والحمراء والمنصورة .
وأشار إلى أن المراكز الصحية المناوبة في لواء البادية الشمالية الشرقية، تشمل: مراكز الصفاوي والبشرية والرفاعيات والبادية الشمالية إضافة إلى الأشرفية وام الجمال وصبحا وام القطين ودير الكهف في حين سيكون مركز صحي الرويشد المركز المناوب في لواء الرويشد.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. ضبط 10 تجّار مروجين للمخدرات - صور
-
بلدية كفرنجة: إدامة الخدمات خلال عطلة العيد
-
محافظ المفرق يؤكد استعداد المحافظة لإدامة الخدمات خلال العيد
-
توضيح فلكي حول حجم الهلال مساء الأحد في سماء الأردن
-
أوقاف الطفيلة تختتم المجلس العلمي الهاشمي الرابع في لواء الحسا
-
جرش: جهود مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عطلة العيد
-
إقبال متميز على شراء الملابس في العشر الأواخر من رمضان
-
الأردن.. إقامة صلاة عيد الفطر عند 7 صباحا