مدير صحة المفرق : 22 مركزًا صحيًا شاملاً تقدم خدماتها خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري- أكد مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، جاهزية كافة المراكز الصحية الشاملة لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين طيلة أيام عطلة عيد الفطر . اضافة اعلان





وقال الدكتور مكاحلة، إن محافظة المفرق تضم 22 مركزًا صحيًا شاملاً منتشرة في كافة أرجاء المحافظة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تقدم خدماتها الصحية على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد .



وأضاف، أن المراكز الصحية الشاملة المناوبة في لواء قصبة المفرق، تشمل مراكز: بلعما ورحاب ومنشية بني حسن ونادرة، إضافة إلى مركز صحي المفرق الشامل، فيما تشمل المراكز الشاملة في لواء البادية الشمالية الغربية، مراكز الخالدية والزعتري وسما السرحان ومغير السرحان والباعج والحمراء والمنصورة .



وأشار إلى أن المراكز الصحية المناوبة في لواء البادية الشمالية الشرقية، تشمل: مراكز الصفاوي والبشرية والرفاعيات والبادية الشمالية إضافة إلى الأشرفية وام الجمال وصبحا وام القطين ودير الكهف في حين سيكون مركز صحي الرويشد المركز المناوب في لواء الرويشد.

