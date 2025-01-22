مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

ويعقد المنتدى تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، بمشاركة قادة دول ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية ورواد أعمال.
ويركز المنتدى على مفاهيم إعادة بناء الثقة وإعادة تصور النمو، والاستثمار في الأفراد وحماية الكوكب والصناعات في العصر الذكي، وإدارة التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة، والتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.
وحضر سموه جانبا من جلسة حوارية تناولت سبل تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي.
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