مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الخامسة والخمسين، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

اضافة اعلان



ويعقد المنتدى تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، بمشاركة قادة دول ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية ورواد أعمال.



ويركز المنتدى على مفاهيم إعادة بناء الثقة وإعادة تصور النمو، والاستثمار في الأفراد وحماية الكوكب والصناعات في العصر الذكي، وإدارة التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة، والتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.