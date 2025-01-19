هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

الوكيل الإخباري- حقق فريق هجانة الأمن العام الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية، والتى أختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

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وفاز فريق هجانة الأمن العام بالمركز الأول في سباق "الحقايق قعدان" ، وبالمركز الأول بمسابقة أجمل هجين عبر الهجين "شامان".