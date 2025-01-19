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هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

مديرية الأمن العام
الأمن العام
الأحد، 19-01-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-   حقق فريق هجانة الأمن العام الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية، والتى أختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

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وفاز فريق هجانة الأمن العام بالمركز الأول في سباق "الحقايق قعدان" ، وبالمركز الأول بمسابقة أجمل هجين عبر الهجين "شامان".


وقدم فريق هجانة الأمن العام عروضاً متميزة خلال المسابقة.

 
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