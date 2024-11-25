وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤

حيث هنأ وزير البيئة في بداية اللقاء الانسة ابوروزا بحصولها على المرتبة الاولى في الجائزة مشيدا بجهودها وتميزها في العمل البيئي ..مؤكدا على اهمية دور المرأة الاردنية وقيادتها في العمل البيئي الوطني .وان وزارة البيئة على استعداد لتعزيز التعاون والتشاركية مع القطاعات النسائية في حماية البيئة وتقديم الدعم الفني واللوجستي والاستفادة من خبرات الناشطات الاردنيات في المجال البيئي.
وبدورها اشادت ابوروزا بدور وزارة البيئة على دعمها وتعزيز عملها شاكرة جهود وزارة البيئة في تسميتها كناشطة في العمل البيئي للمشاركة في جائزة التميز العربية واستعرضت خلال اللقاء اهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها من خلال جمعيتها وابدت استعدادها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع الاردني .
وفي نهاية اللقاء كرم وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة الانسة بثينة ابو روزا بدرع تقديري لجهودها المتميزة وفوزها بالمرتبة الاولى في جائزة المرأة العربية للتميز.
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