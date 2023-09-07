آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للمصابين بالسرطان وذوي الإعاقة اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ينتهي الخميس، موعد تقديم طلبات الاستفادة من المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان، وكذلك الطلبة من ذوي الإعاقة، حسبما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ودعت الوزارة الراغبين للاستفادة مقاعد البرنامج العادي في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، من المصابين بالسرطان إلى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات القبول على الرابط الإلكتروني، كما دعت الطلبة من ذوي الإعاقة إلى الاطلاع على ترتيبات القبول.