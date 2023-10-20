أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الوكيل الاخباري - احتشد الأردنيون اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 14 يوماً.

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ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.



وطالب المشاركون في الوقفات، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.



وقالوا، إن هذا العدوان الهمجي يعد إبادة جماعية لأهل غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، وحصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.



وهتفوا بضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر .













