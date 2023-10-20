الجمعة 20-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية

عاجل

فيديو - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الجمعة، 20-10-2023 01:14 م

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

6


الوكيل الاخباري - احتشد الأردنيون اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 14 يوماً.

اضافة اعلان


ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون في الوقفات، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.

وقالوا، إن هذا العدوان الهمجي يعد إبادة جماعية لأهل غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال المدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس، وحصد آلاف الأرواح من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

وهتفوا بضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر  .

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1697802891361

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

زز

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

1

فيديو - ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر

٥٥

الأمن يصدر بيانا حول الطرق المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت

الامن

مديرية الأمن العام تعلن أوقات عمل معبر جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
زز

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

652a6f030530a

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

٢٢٢٢٢٢

مسيرة ضخمة في وسط البلد دعماً لأهل غزة - صور

WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.19.13 PM

التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي للتحرك