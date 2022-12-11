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الأحد، 11-12-2022 08:04 ص

أسعار الزيتون تواصل انخفاضها في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3293.113 طن، توزعت على 1858.782 طن خضار،1077.447 طن فواكه، و 356.884 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 161.450 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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