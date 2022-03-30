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الأربعاء، 30-03-2022 10:45 ص

بلدية الرصيفة تؤجل اقتطاع سلف موظفيها عن شهر نيسان

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس بلدية الرصيفة بجلسته التي عقدها برئاسة رئيس البلدية شادي الزيناتي تأجيل اقتطاع سلف الموظفين عن شهر نيسان مراعاة لظروف الموظفين تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


كما تقرر تفعيل قاعة البلدية (آكتد) والمقامة بجانب مكتبة بلدية الرصيفة وتأهليها بالقريب العاجل لتصبح معرضا دائما للمنتجات المنزلية "بازار دائم" للسيدات تمكينا "للأوضاع الاقتصادية ودعما" لدور المرأة في المجتمع.

وأوعز الزيناتي ان تكون الخدمة مجانية دون مقابل لسيدات المدينة تكريما لدورهن الفاعل في المجتمع.

وطلب من مدير دائرة الحدائق والكوادر المعنية بتسريع آلية العمل وتجهيز الحديقة بأسرع وقت لتكون جاهزة خلال شهر رمضان وتصبح متنفسا للمواطنين.

 




 

 


 

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