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الخميس، 23-03-2023 02:35 م

أمين عام السياحة والآثار يستقبل وفدا بوسنيا

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الوكيل الإخباري- استقبل أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، بحضور مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، وفداً من وزارة السياحة والآثار ومكاتب السياحة الوافدة البوسنية، وممثلين عن مشروع تطوير السياحة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في البوسنة والهرسك.

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وتهدف الزيارة، بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، إلى الاطلاع الوفد على التجربة الأردنية في القطاع السياحي، والاستفادة من الخبرات في مجال تطوير السياحة في المجالات كافة، والتسويق وتطوير المواقع والمحافظة على الآثار وإدامتها.


أشار إلى أن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد من نوعه يرضي جميع الأذواق، حيث تضم المملكة العديد من أنواع السياحة، كالدينية، والثقافية، والعلاجية، وسياحة المغامرات، وغيرها.


وبين المهام المناطة بالوزارة ومسؤوليتها عن الأنشطة السياحية كافة، وأدوار الجهات التي تندرج تحت مظلة الوزارة وطبيعة عملها، كدائرة الآثار العامة المعنية بالمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية في الأردن، وهيئة تنشيط السياحة المعنية بالترويج للمواقع السياحية والأثرية محلياً ودولياً.


وعرض الدكتور حجازين، للاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، التي تتكون من 5 محاور رئيسة، هي تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات.

 




 

 


 

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