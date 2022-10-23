أمين عمان يطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الوكيل الإخباري - أطلق أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الأحد، من منطقة المدينة، المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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واستمع الشواربة من مديرة مشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن غابريالا يانيكوفسكي، عن التعاون مع الأمانة في مشروع فرز النفايات من المصدر، وإيجابيات استخدام آليات كهربائية لجمع النفايات في منطقة المدينة، ومساهمتها في تخفيف الأزمات المرورية، وتقليل كلف استهلاك الوقود بالإضافة إلى التقليل من الانبعاثات التي تساهم في التغير المناخي.



وأزالت الأمانة ضمن المرحلة الثانية للمشروع، 90 بالمئة من الحاويات المعدنية ووضعت 20 حاوية ذات لون أخضر مخصصة لفرز النفايات العضوية في المنطقة التجارية وسط العاصمة عند المطاعم وسوقي السكر والخضار لنقل مخلفات الخضار والفواكه وبما يخدم مشروع السماد العضوي.



وستعمل 4 مركبات كهربائية على نقل النفايات العضوية، و4 أخرى للنفايات القابلة للتدوير، بالإضافة إلى 8 عربات كهربائية لجمع النفايات من الدخلات الضيقة وترحيلها إلى "ساحة التوتة" وسط البلد لجمعها في حاويات كبيرة مخصصة للنفايات حسب نوعها: (عضوية، قابلة لإعادة التدوير، خليطة) ثم نقلها ليتم فرزها و معالجتها أو إلى مكب الغباوي ذلك حسب نوعها.



وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط البيئي المهندس عمر عربيات، إنه تم تحديد مواقع وأوقات ثابتة لإخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير، وستعمل المركبات والعربات الكهربائية بواقع ثلاثة "شفتات" ضمن أوقات ومسارات محددة لرفع النفايات ونقلها الى الساحة المخصصة للغاية.



ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في عمان من خلال التشجيع على فرز النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر واختيار ثلاثة مواقع كمشاريع تجريبية هي: حي الرضوان، وجزء من حي الرواق والجرن في بسمان، ومنطقة وسط البلد، وسيتم توسيع المشروع ليشمل ثلاث مناطق تجريبية أخرى تابعة لأمانة عمان.