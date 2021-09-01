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الأربعاء، 01-09-2021 03:01 م

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

بالفيديو-أول-أردنية-تحصل-على-رخصة-لصيانة-الطائرات-من-أميركا


الوكيل الاخباري- استضاف برنامج ناس أونلاين الشابة إسلام الفساطلة، أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة محركات وهياكل الطائرات من هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي.

تحدثت إسلام عن بداية خطواتها لدخول هذا المجال، ووصفته بالحلم الذي راودها منذ كانت على مقاعد الدراسة الثانوية، وبدأ من باب الفضول بطرح أسئلة لمعرفة تفاصيل حول الطائرات، كيفية عملها، وخطوات صيانتها، واكتشاف هذا المجال أكثر.

وقالت الفساطلة، خلال حديثها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان: "درستُ قبل حصولي على الرخصة لمدة 3 شهور، وهذا لم يكن سهلا عليّ خاصة أنا أم ولديَّ طفل، أنتَ بحاجة للدراسة كثيرا حتى تتفوق وتصل للامتحان العملي، تقريبا 120 سؤالا، فكان إنجازا كبيرا لي، ساعدتني في تحقيقه خبرتي العملية"

وأضافت إسلام أن لزوجها فضل كبير فيما يخص دعمها للوصول إلى هذا الإنجاز، وأن عائلتها كانت أول المشجعين لها منذ بداية مشوارها في مهنة صيانة الطائرات، كما اعتبرت نفسها "كسرت صورة نمطية" حول هذه المهنة وكونها حكرا على الرجال، خاصة وأن عددا من الفتيات تواصلن معها لدخول هذا المجال، وقد شجعتهن على ذلك.

اعتبرت الفساطلة أن السيدات العربيات استطعن أن يكنَّ رائدات في مجالاتٍ كثيرة، وربما غير مألوفة لديهن، لكنهن استطعن أن يكن "على قدر الحِمل"،

ووجهت إسلام رسالة للفتاة العربية بألا تخاف من الطموح والحلم، بأي مجال في الحياة حتى وإن كان مشروعا منزليا، أو صفحة ناجحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقدم فيها شيئا مفيدا.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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