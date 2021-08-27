الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 06:44 م

إجلاء مواطن أردني من أفغانستان

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الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تمّ إجلاء مواطن أردني من أفغانستان اليوم الجمعة. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" إن الوزارة وسفارتي المملكة في كل من الدوحة وإسلام أباد تابعتا عملية الإجلاء بالتنسيق مع السلطات القطرية، التي قامت  بتسهيل إجلائه على متن طائرة قطرية من كابول الى الدوحة. 

وأشار الفايز بأنه تجري الآن ترتيبات عودته للمملكة.

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