الخميس 01-12-2022
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الخميس، 01-12-2022 06:07 م

إرادة ملكية بالسماح لأمراء وشخصيات حمل الأوسمة السويدية - أسماء

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح لأصحاب السمو الملكي الامراء والاميرات المذكورين تالياً، بحمل الاوسمة السويدية الممنوحة لسموهم من ملك مملكة السويد، وذلك خلال زيارته الى المملكة في الفترة من 14/ - 17 / 11 / 2022.
 
وصدرت الإرداة الملكية السامية بالسماح للشخصيات المذكورة اسماؤهم تالياً، بحمل الاوسمة السويدية الممنوحة لهم من ملك مملكة السويد، وذلك خلال زيارته الى المملكة في الفترة من 14/ - 17 / 11 / 2022.

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