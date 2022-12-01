إرادة ملكية بالسماح لأمراء وشخصيات حمل الأوسمة السويدية - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح لأصحاب السمو الملكي الامراء والاميرات المذكورين تالياً، بحمل الاوسمة السويدية الممنوحة لسموهم من ملك مملكة السويد، وذلك خلال زيارته الى المملكة في الفترة من 14/ - 17 / 11 / 2022.



وصدرت الإرداة الملكية السامية بالسماح للشخصيات المذكورة اسماؤهم تالياً، بحمل الاوسمة السويدية الممنوحة لهم من ملك مملكة السويد، وذلك خلال زيارته الى المملكة في الفترة من 14/ - 17 / 11 / 2022.

اضافة اعلان









