إعادة فتح طريق الرويشد باتجاه الكرامة

الوكيل الإخباري - قال متصرف لواء الرويشد مصطفى خليفات، إنه جرى إعادة فتح طريق الرويشد باتجاه معبر الكرامة في أعقاب إغلاقه لساعات بسبب تراكم الكثبان الرملية على الطريق.

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واضاف خليفات انه وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اللواء تم إغلاق الطريق جراء الغبار الكثيف وما نجم عنه من تشكل كثبان رملية للحفاظ على سلامة السائقين، وجراء تدني مدى الرؤية الافقية، لافتا إلى أنه وبمجرد عودة الأحوال لطبيعتها جرى إعادة فتح الطريق أمام حركة السير.



وبين أن اللواء يشهد منذ ساعات الصباح أجواء غائمة ومغبرة بين الحين والآخر، داعيا المواطنين والسائقين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

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